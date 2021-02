Giornata storica per Positano: la prima del 2021 in sala per “La Taverna del Leone”. Giornata veramente importante quella di oggi, sabato 13 febbraio 2021, per Positano, la perla della Costiera Amalfitana e per uno dei suoi storici ristoranti: “La Taverna del Leone”.

Infatti, si tratta della prima giornata del 2021 in sala per il ristorante che ha combattuto più e meglio di tutti il maledetto virus che ci affligge, oramai, da un anno.

Sebbene ci troviamo in tempo difficili per l’intera Italia proprio a causa del Coronavirus, a Positano continuano i preparativi per una giornata per le coppie all’insegna della sicurezza. E, proprio per il weekend di San Valentino, anche “La Taverna del Leone” ha deciso di riaprire per offrire alle coppie di innamorati una giornata dall’atmosfera magica!

Dal lontano 1965, lo storico ristorante condivide con i suoi clienti tradizioni ed ispirazioni mediterranee e, siamo sicuri, continueranno ad avere grandissimi riconoscimenti.

Sono dei veri leoni e lo stanno dimostrando ogni giorno sempre più.