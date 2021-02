Giornata storica a Positano, iniziano gli scavi di un nuovo ambiente della Villa Romana

Positano. Quella di oggi è una giornata storica per la città verticale poiché cominciano gli scavi in un nuovo ambiente della Villa Romana. Presenti il sindaco Giuseppe Guida, l’ex sindaco Michele De Lucia, l’architetto Diego Guarino e la funzionaria della Soprintendenza Dott. Silvia Pacifico. E proprio la Dott.ssa Pacifico ha sottolineato come, grazie al grande impegno della precedente amministrazione comunale guidata da Michele De Lucia ed all’impegno dell’attuale sindaco Giuseppe Guida, Positano ha ora un gioiello dell’archeologia e dell’arte che sta gestendo in maniera egregia.

Positano si conferma quindi una città turistica ricca dal punto di vista paesaggistico ma anche in grado di offrire ai suoi visitatori delle importanti testimonianze storiche con un patrimonio archeologico di notevole interesse e valore artistico e culturale.