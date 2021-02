Giornata internazionale del Braille

Napoli – La legge 126 del 3 agosto 2007 della Repubblica Italiana ha istituito la “Giornata Nazionale del Braille”, che si celebrata il 21 febbraio di ciascun anno quale momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza che il sistema di letto-scrittura Braille, a quasi 2 secoli dalla sua invenzione, riveste ancora oggi nella vita delle persone non vedenti. na giornata che ha come fine quello di sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all’informazione per tutte quelle persone che hanno una disabilità visiva. Proprio nello spirito indicato dalla legge istitutiva della Giornata del Braille, la Sezione di Napoli dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, tenendo conto dei limiti imposti dalla pandemia in atto, organizza le seguenti iniziative:

Venerdì 19 febbraio, con inizio alle ore 17:30, insieme ai partner di Villa Fernandes e con il patrocinio del Comune di Portici, si svolgerà l’incontro formativo: “Il metodo braille con i suoi codici di scrittura e lettura nella società della comunicazione”. All’incontro, a cui si potrà assistere attraverso la pagina facebook di Villa Fernandes https://m.facebook.com/VillaFernandesPortici/?locale2=it_IT , si affronteranno tematiche fondamentali per l’educazione e la formazione dei disabili visivi con i seguenti interventi: Louis Braille: un francese che ha cambiato la vita dei Ciechi – Giuseppe Biasco (responsabile della progettazione della Sezione UICI di Napoli);

L’importanza dell’insegnamento del Braille ai bambini non vedenti – Silvana Piscopo (responsabile istruzione Sezione UICI di Napoli);

Il braille e le nuove tecnologie – Giuseppe Fornaro (Consigliere Nazionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti); Seguirà una lettura a cura di Emanuela Cozzolino, studentessa liceale, e le conclusioni saranno affidate a Mario Mirabile (Presidente della Sezione UICI di Napoli). Domenica 21 febbraio a partire dalle ore 17:30 si svolgerà l’incontro: “14ma Giornata Nazionale del Braille: pensieri e parole dei nostri ragazzi”. Verrà data voce ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie, insomma a tutti coloro che quotidianamente utilizzano questo fondamentale strumento per l’accesso alla cultura, all’istruzione, alla formazione e, più in generale, di “inclusione”. All’evento si potrà assistere attraverso la piattaforma zoom al link https://zoom.us/j/8131306227, ovvero attraverso la pagina facebook della Sezione UICI di Napoli al seguente link https://m.facebook.com/uicinapoli/?locale2=it_IT. (Nella foto in basso particolare de “La Gratitudine” (1851) di Giovanni Cappelli “letta” da un ipovedente)

Per info: Mario mirabile tel. 3393456120 presidente@uicinapoli.it Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Napoli, via san Giuseppe dei Nudi n. 80, 80135, Napoli tel. 081/5498834 – 50 fax 081/5497953 –e-mail uicna@uici.it www.uicinapoli.it