Giornata del ricordo delle vittime delle Foibe: comunicato di Matteo Cobalto

Oggi è la giornata del ricordo delle vittime delle Foibe. Matteo Cobalto, coordinatore Fratelli d’Italia Costa d’Amalfi ci ha inviato questo comunicato. Dopo la giornata della memoria è giusto ricordare anche queste vittime.

” La risposta al borghesume improduttivo che da sempre ha pretese di sentenze su tutto, dalla politica alla moralità finanche alla grammatica è nella sordità delle azioni.

Un piccolo gesto che si rinnova ogni anno è per noi ricordare i martiri delle foibe in occasione del 10 febbraio Giorno del Ricordo.

Lo facciamo puntualmente con l’affissione di un manifesto che segna una presenza necessaria quando invece , per deliberata spinta di quel borghesume che ne compone una parte , l’amministrazione di Minori ignora da sempre questa a differenza delle altre ricorrenze.

Il borghesume è alle sue battute finali mentre invece non sfiorirà l’influenza della memoria condivisa e sacrosanta che rinnoveremo e che ogni connazionale saprà trovare ogni 10 febbraio per le vittime dell’odio comunista , trucidate od esiliate per la sola colpa di essere nati Italiani”.

Valeria Civale