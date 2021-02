Ghiaccio in Costiera Amalfitana: alla sede de “I Colibrì” ritiro di sacche di sale. Continua il maltempo in Costiera Amalfitana e alla P.A. I Colibrì stanno lavorando incessantemente dalla giornata di ieri per l’emergenza neve e gelo che si sta abbattendo sul nostro territorio.

Questo l’avviso diffuso a causa dell’emergenza ghiaccio in atto:

I cittadini che ne avessero bisogno, possono ritirare un sacco di sale presso la nostra sede a Paterno S.Arcangelo.

Vista la situazione di criticità causata dal ghiaccio formatosi sulle strade, si invitano i cittadini a limitare le uscite se non strettamente necessarie. Intanto continuiamo le operazioni di spargimento sale.