GF vip, Dayane Mello dichiara il suo amore a Rosalinda Cannavò.

“Era amore, non era amicizia: io ho provato amore per questa donna”. Dopo cinque mesi di “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello spariglia le carte e svela i suoi veri sentimenti per Rosalinda Cannavò, fu Adua Del Vesco. Per la modella brasiliana, è stato amore. L’ha confessato durante un confessionale, trasmesso nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5. “È nato un amore da parte mia e, sono convinta, anche da parte di Rosalinda. Non è sbocciato per paura”, sono state le parole usate dalla modella brasiliana, che ha ammesso di aver già avuto, in passato, delle storie con persone del suo stesso sesso.

Dayane Mello dichiara il suo amore a Rosalinda Cannavò: la confessione

“Io sono già stata innamorata di un’altra donna. Io sono la prima persona che è stata a letto sia con uomini, sia con donne”, ha continuato Dayane, facendo – di fatto – coming out da bisessuale. “Non vedo nessun problema. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze (…) Per lei, in un momento, è stato veramente amore. Non gliel’ho mai detto prima. Non siamo andati oltre… Le cose devono nascere da sole, se non è nata non posso forzare niente”.

Convinta che non potrà accadere nulla tra loro fuori dalla Casa (“Lei è innamorata di Zenga. Io ho bisogno di formare una famiglia, ho una figlia che mi guarda…”), Dayane ha colto di sorpresa Adua/Rosalinda, che ha detto: “Ti voglio bene, non mi aspettavo quelle parole. Anche io ho detto che il nostro era un amore, e per me lo è. Mi spiace se non sono riuscita a corrispondere o capire, però per me sei stata fondamentale. Ho capito una cosa importante di me stessa: io mi innamoro più della testa che del sesso. Io in qualche modo ti ho amato e ti amo”.

Tempo un’ora, però, e l’idillio tra Dayane e Rosalinda si è rotto. Quando la modella brasiliana è stata chiamata a scegliere chi salvare tra Rosalinda e Samantha De Grenet, ha optato per quest’ultima. “Non ho parole, dico solo questo (…) Non rivolgermi più la parola. Fai il tuo show, io esco a testa alta da qui dentro. Ti dimostri per quella che sei”, è stata la reazione dell’attrice, ormai ai ferri corti con l’ex amica. Anche Tommaso Zorzi se l’è presa con la brasiliana, accusandola di falsità: “Ad inizio puntata hai detto di amare Rosalinda, a fine puntata l’hai nominata. Ma tu sai cosa vuol dire ti amo? (…) L’amore per Rosalinda è una cagata. Venire qua in tv e fare la figura della mezza lesbica, a me mi sta sul cazzo. Fare così di fronte ad uno che ha sofferto per queste cose. Non puoi dire che ami una persona quando nell’ordine Francesco, Denis Dosio, Filippo Nardi, Andrea Zenga, Rosalinda. Di tutti sei stata innamorata. Tutti questi te li saresti fatti”.