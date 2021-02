Geologi arrivano a Positano: 100 milioni di anni fa la Costiera era un atollo

Oggi a Positano sono arrivati tre geologi, due arrivano da Napoli e uno da Roma. Gli studiosi, intervistati da Positanonews, ci hanno spiegato che stanno conducendo uno studio e accumulando dati per riuscire poi a tracciare l’evoluzione che avranno le frane in Costiera amalfitana. La speranza è che questo studio poi venga pubblicato.

Come si vede in video e foto di Positanonews, le rocce che stanno esaminando sono dei carbonati molto antichi del Cretaceo, hanno circa 100 milioni di anni. Ci hanno spiegato che milioni di anni fa Positano era come un atollo delle Bahamas. Un atollo è una scogliera madreporica circolare che racchiude una laguna interna, collegata al mare da canali chiamati pass. Milioni di anni fa, quindi, in Costiera c’era una situazione lagunare.

Nella scala dei tempi geologici, il Cretacico o Cretaceo, corrisponde al terzo e ultimo periodo dell’era Mesozoica. È compreso tra 145,5 ± 4,0 e 65,5 ± 0,3 milioni di anni fa, preceduto dal Giurassico e seguito dal Paleogene, il primo periodo della successiva era Cenozoica o Terziaria.