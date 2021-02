Genoa-Napoli, le parole di Ballardini

Alla vigilia di Genoa-Napoli, ha parlato mister Ballardini per la presentazione della partita. “Affronteremo un Napoli europeo, che si presenta con tanti giocatori di qualità e sono bravi ad allargarti nell’uno contro uno e ad attaccare la profondità. E’ comunque una squadra che anche in fase difensiva è solida, equilibrata e compatta. Le volte che ho visto il Napoli mi è sempre piaciuto”. Per quanto riguarda i rossoblù: “Il Genoa dovrà fare una partita facendo tutte le cose fatte bene. Non sarà facile perché giochi contro una squadra che ha uno spessore di altissimo livello, tecnico, fisico e anche dal punto di vista tattico sono molto ben preparati. Detto questo il Genoa sa che deve esprimersi al meglio in tutti i momenti e nelle due fasi della partita”. Per quanto riguarda Shomurodov, alle prese con un affaticamento: “Avremo un allenamento ancora domattina e quello ci darà alcune risposte. Il 6-0 dell’andata? Penso che il Genoa sia concentrato sulla partita di domani, quello che è stato ce lo siamo non dico dimenticati ma quasi. Dobbiamo guardare avanti e il Genoa davanti a sé ha il Napoli”.

Sarà la sfida numero 98 tra Genoa e Napoli in Serie A. E’ la 49esima edizione a Marassi.

Questo il bilancio dei 48 precedenti in casa rossoblu: 18 vittorie Genoa, 17 pareggi, 13 successi azzurri.

Ultima vittoria del Napoli in casa del Genoa in Serie A:

8 luglio 2020 – Genoa – Napoli 1-2

Ultimo pareggio del Napoli in casa del Genoa in Serie A:

21 settembre 2016 – Genoa – Napoli 0-0

Ultima sconfitta del Napoli in casa del Genoa in Serie A:

29 gennaio 2012 – Genoa – Napoli 3-2