Gennaro Esposito guiderà le cucine del prestigioso Hotel Palma a Capri

Vico Equense-Capri. Gennaro Esposito, il grande maestro della cucina italiana, chef due stelle Michelin de La torre del Saracino a Vico Equense, patron di Festa a Vico, la più importante manifestazione gastronomica italiana che riesce a richiamare oltre 100 chef stellati in una esaltazione di tre giorni del Made in Italy culinario, premiato dalla Guida Michelin come Chef Mentor 2020 per aver indirizzato generazioni di chef all’alta cucina, torna a Capri in grande stile.

Lo Chef che alcuni anni fa aveva dato vita a Mammà, un raffinato ristorante a pochi passi dalla piazzetta con un’esclusiva vista sul Golfo di Napoli e un menù mediterraneo di riscoperta di antiche tradizioni isolane, gestirà un complesso progetto gastronomico nell’ambito di una importante operazione di hotellerie che punta a rilanciare lo storico Hotel La Palma a Capri nel turismo cosmopolita di alto livello internazionale.

L’Hotel Palma, il più antico dell’isola, costruito nel 1822, che più di ogni altro ha ospitato artisti, poeti, scrittori e musicisti di ogni parte del mondo, diventa ora – trasformato da Oetker Collection e dalla proprietà Reuben Brothers – esclusiva icona dell’ospitalità da 50 camere e suites.

A pochi passi dalla celebre Piazzetta, l’hotel offrirà ristorante e bar panoramici, beach club privato, una piscina tutta nuova e una spa, oltre a tre boutique di moda. Reinventato da Oetker Collection, Hotel La Palma incarnerà lo spirito originale dell’hotel di Capri per tornare a essere, ancora una volta, il fulcro della vita sociale dell’isola.

L’operazione rappresenta un elemento chiave nel piano di investimento e sviluppo della società inglese in Europa e la sua acquisizione include anche, a pochi passi, la leggendaria discoteca La Taverna Anema e Core, locale notturno frequentato da celebrità internazionali.

A Gennaro Esposito il compito di gestire con il ristorante, la terrazza dove verrà realizzata Bianca, nuovo ristorante e bar di tendenza posizionato sul tetto dell’hotel, aperto fino a tardi e con vista mozzafiato sul mare e il villaggio. Un luogo destinato nei programmi di Reuben Brothers a diventare il punto di ritrovo più chic dell’isola. Tra le altre novità, l’Hotel La Palma offrirà anche una nuovissima piscina coperta, completa di elegante bar omaggio alla “Capri classica” dell’età dell’oro.