GAL terra Protetta e DAQ Penisola Sorrentina e Amalfitana: martedì l’incontro su Zoom

GAL terra Protetta e DAQ Penisola Sorrentina e Amalfitana, webinar su programmazione future attività per il prossimo martedì 9 febbraio sulla piattaforma Zoom

Si svolgerà il prossimo martedì 9 febbraio alle 16.00 il webinar promosso dal GAL Terra Protetta, che è stato il capofila del Comitato Promotore del Distretto del Cibo – Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina ed Amalfitana . L’iniziativa che vedrà il coinvolgimento anche del Partenariato Pubblico Privato del GAL Terra Protetta, rappresenterà il momento per verificare lo stato dell’arte rispetto all’avanzamento della Strategia di Sviluppo Locale del GAL e l’occasione per confrontarsi sugli scenari futuri, che vedranno il GAL e gli altri strumenti di programmazione sempre più in prima fila nello sviluppo del territorio di riferimento. Inoltre l’occasione sarà utile per discutere dell’avanzamento riguardo la stesura del Piano di Distretto e dei progetti finanziati dal GAL Terra Protetta. Sarà possibile seguire l’evento live sulla pagina Facebook del GAL Terra Protetta e per chi volesse partecipare attivamente al convegno ci si potrà connettere alla piattaforma ZOOM, all’indirizzo https://zoom.us/j/94000183684. L’invito è rivolto in particolare ai cittadini dei comuni della Penisola sorrentina, della Costiera amalfitana, dei Monti Lattari e delle isole del golfo di Napoli, agli enti locali, agli operatori del sistema della conoscenza, della ricerca e della formazione, alle associazioni di categoria ed agli imprenditori delle filiere agro alimentari di qualità, del turismo e dei settori complementari.