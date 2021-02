Gabrielle Caunesil: la top model parigina arriva a Positano. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, conserva il suo fascino anche in questo difficile periodo della pandemia. Per questo motivo, è stata scelta come location del nuovo shooting fotografico della top model parigina Gabrielle Caunesil.

Ricordiamo, infatti, che, sebbene sia ancora in vigore il divieto di spostamento tra regioni, per ragioni di lavoro ci si può spostare. Per questo motivo, ai sensi del Dpcm, alla modella è stato possibile venire fino a qui.

Ma chi è Gabrielle Caunesil, definita la Ratajkowski francese?

Nata il 20 Ottobre 1992 a Parigi, è alta un metro e 75, ha occhi e capelli castani, Gabrielle Caunesil è attualmente considerata la francese più bella del momento. Finora, ha lavorato principalmente come modella per grandi marchi di beachwear e lingerie. Molto seguita sui social, il suo profilo Instagram vanta oltre un milione e duecento followers.

È diventata nota al pubblico italiano grazie al marito, Riccardo Pozzoli (un imprenditore milanese che in molti ricorderanno essere l’ex fidanzato della nota fashion blogger Chiara Ferragni, con la quale ha fondato il fenomeno The Blonde Salad), per il quale si è trasferita a Milano.