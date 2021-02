Furore: Riapre il cimitero

Furore, da domani 2 Febbraio riapre il civico cimitero. Con Ordinanza n.31 del 1 Febbraio 2021 il Sindaco Milo ha regolamentato l’accesso agli uffici comunali ed al cimitero revocando la sua precedente ordinanza.

In questi giorni era cresciute le lamentele su Facebook per la mancata riapertura del cimitero dopo che era terminata la zona rossa istituita dall’Amministrazione Comunale. Erano numerosi i cittadini che si chiedevano come mai se lo stato di emergenza era terminato e se venivano riaperte anche le chiese, con il ritorno alle celebrazioni eucaristiche, del cimitero non si sapesse ancora nulla.

Da domani il luogo sarà fruibile alla cittadinanza nei giorni martedì, giovedì e sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 secondo le seguenti modalità:

I visitatori potranno accedere all’interno del cimitero so se dotati di guanti e mascherine e non potranno trattenersi più di 20 minuti, rispettando sempre il distanziamento sociale (almeno un metro) ed evitare assembramenti;

E’ fatto obbligo di astenersi dalla visita ai defunti in presenza da sintomatologia da COVID-19;

E’ vietato recarsi all’ingresso del cimitero al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati.

Gli uffici comunali, invece, saranno aperti al pubblico, previo appuntamento, il Martedì e Giovedì solo ed esclusivamente per richieste/procedimenti urgenti e indifferibili.