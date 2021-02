Furore: Convocazione Consiglio Comunale

Furore. E’ stato convocato per giovedì 11 febbraio 2021 il Consiglio Comunale del Comune di Furore. La prima convocazione è fissata alle ore 17,00 nella sala comunale Federico Fellini in via Mola.

L’ordine del giorno è il seguente:

Approvazione verbali seduta precedente;

Acquisizione quote di partecipazione nella Miramare Service srl per l’affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Comunicazioni dell’Amministratore Unico Miramare Service. Schema patti parasociali per l’esercizio del controllo congiutno sulla Società ai sensi dell’art.16, comma 2, lett. c) del D.Lgs 175/2016, regolamento per il funzionamento del Comitato Unitario e del Comitato Tecnico per il controllo analogo e statuto. Approvazione e determinazioni;

Nomina nuovo revisore dei conti.

Se nella prima convocazione non si raggiunge il numero legale è già stata fissata la seconda convocazione per venerdì 12 febbraio alle 19,00.

L’Amministrazione Milo non ha ancora comunicato se anche questa seduta, come quella del 31 Dicembre 2020, sarà trasmessa in streaming sulla pagina Youtube ufficiale.