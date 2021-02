Furore. Teresa Criscuolo, con il suo elaborato in letteratura inglese intitolato “La figura del Wise fool in Hamlet, Twelfth Night e King Lear” si è laureato qualche giorno fa. Questa è la splendida conclusione del suo percorso di studi umanistici in lingue, culture e letterature moderne europee alla Federico II di Napoli.

Tantissimi congratulazioni dalla Redazione di Positano News.