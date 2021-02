Furore: Caos pediatra, la risposta dell’Amministrazione

Furore. Dopo oltre 24ore è arrivata la replica dell’Amministrazione Milo al post della consigliera di minoranza Criscuolo con la quale annunciava la decisione della Dottoressa Milena Torino di non prestare servizio più a Furore.

L’amministrazione di Furore lamenta fenomeni di sciacallaggio politico sulla questione, giustificandosi che loro hanno fatto tutto il possibile per risolvere il problema e che l’annuncio facebook è stato del tutto inaspettato. Quello che molti cittadini e molte mamme si chiedono per quale motivo il locale presso la scuola primaria, utilizzato fino all’anno scorso, non può tornare utile alla pediatra? E’ pur vero che il locale era piccolo ed aveva un solo corrido come sala d’aspetto, ma con i protocolli di sicurezza odierni che prevedono che le visite siano su prenotazione e con gli opportuni accorgimenti quel locale sarebbe stato di sicuro utile a tale scopo. Per dover di cronaca alleghiamo il post del Comune di Furore.