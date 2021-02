Furore: Alla prima seduta del Consiglio la maggioranza non c’è

Furore. La prima seduta del Consiglio Comunale è andata deserta. A mancare è stata la compagine di maggioranza. Alle ore 17,00 erano presenti solo il Sindaco Milo, il segretario comunale e il gruppo di minoranza con i consiglieri Marchese, Crisucolo e Ferrarioli della lista civica Furore nelle tue mani. I presenti hanno aspettato per la consueta ora di tolleranza quando il segretario comunale, dopo aver effettuato l’appello ha dovuto constatare la mancanza del numero legale (nel frattempo il consiliere Ferraioli si era allontanato).

La seduta è stata aggiornata a domani, venerdì 12 Febbraio alle 19,00, appuntamento già fissato nell’avviso di convocazione. L’assenza del gruppo di maggioranza può presaggire evidentemente qualche divergenza di opinioni sugli argomenti all’ordine del giorno. L’argomento principale erano gli adempimenti necessari per la partecipazione del Comune di Furore nella società Miramare Service e il conseguente affidamento in house della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Un’altra anomalia riscontrata è stata la mancanza, in questa seduta, della diretta streaming. Dopo il Consiglio Comunale in teleconferenza, per causa Covid-19, dello scorso 31 Dicembre, molte cittadini si aspettavano che si ripetesse questa buona prassi, ma dall’Amministrazione Milo è regnato il silenzio su questo tema.