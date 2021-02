Francesco Fusco: “A Nardò sarà dura, ci alleniamo al massimo per non fermarci”

Dopo aver archiviato il pareggio esterno sul campo del Brindisi, valido per il recupero della tredicesima giornata, il Sorrento si allena senza soste per preparare la difficile trasferta sul campo del Nardò. “Contro il Brindisi è arrivato un pareggio che ci sta molto stretto – commenta il giovane difensore Francesco Fusco – su un terreno disastrato. Si faceva fatica ad esprimere il nostro gioco, era impossibile impostare una manovra di gioco costruita. A Nardò sarà sicuramente diverso”. Un pareggio che allunga a tre la striscia di risultati positivi e domenica si proverà ad allungare la serie, anche se le difficoltà saranno sicuramente maggiori come conferma il difensore rossonero: “Abbiamo disputato tre partite in sette giorni, siamo in un ottimo stato di forma ed anche la settimana prossima giocheremo due gare. Per riuscire a conquistare punti a Nardò saremo obbligati a disputare una grande partita e per questo motivo ci stiamo allenando tutti al massimo. Non ho dubbi che chiunque di noi giocherà darà il massimo domenica”. Punti pesanti in palio per un Sorrento che si ritrova a ridosso delle posizioni di vertice: “Noi affrontiamo tutte le partite per vincerle, inutile vedere la classifica ora. Vogliamo questa vittoria per mettere in cascina altri punti preziosi in ottica salvezza. Poi è scontato che la massima ambizione è riuscire a fare un campionato importante, onorando al meglio il club e la reputazione di noi giocatori”.

di Isabella Lombardi