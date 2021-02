Frana Vietri – Salerno. L’Alternativa: proposte urgenti per la mobilità

Il gruppo consiliare “Alternativa Vietri sul Mare” invia al Sindaco ed all’Assessore con delega ai trasporti una lettera avente ad oggetto: Frana statale 18 tratto Vietri – Salerno. Proposte urgenti per la mobilità.

Vista la difficile situazione sopraggiunta a causa della frana riversatasi sulla carreggiata della statale 18 e che ha nuovamente e fortemente condizionato la mobilità per i cittadini vietrese e non solo. Considerata la necessità di utilizzare strade ma soprattutto mezzi alternativi alle autovetture personali per spostarsi da e per Salerno. Considerato che la circolazione dei mezzi sulla strada ferrata sono ripresi già dalla giornata di oggi.

Si propone, al fine di favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi, di adottare, in via urgente, i seguenti semplici provvedimenti:

1) Riservare una parte dell’area di sosta sulla stazione ferroviaria ai cittadini residenti di Vietri sul mare e nello specifico provenienti dalle frazioni alte a titolo gratuito.

2) Estendere l’orario di apertura e funzionamento dell’ascensore di collegamento tra piazza Matteotti e la Stazione Ferroviaria almeno fino alle ore 22,00 così da permettere il rientro in sicurezza di buona parte dei lavoratori pendolari e di chiunque per necessità sia costretto a spostarsi in direzione Salerno e viceversa.

3) Avviare una convenzione con L’hotel Baia per l’utilizzo dei loro ascensori verso via Ligea in Salerno e coordinare eventuali corse integrative con Bus Italia verso il centro città. Per contingentare gli accessi agli ascensori ci si potrebbe servire degli ausiliari al traffico della Vietri Sviluppo s.r.l. attualmente posti in cassa integrazione.