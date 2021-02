Frana Monte Catello, la più grande del secolo su Positano. Il 4 gennaio 2002 una frana di 6000 metri cubi si staccò dalla cima di Monte Catello e scendendo lungo Rivo fece sparire un tratto del il sentiero Forestale – Capo Muro.

Ci furono centinaia di vittime. Un evento franoso che ricordiamo per l’enormita’ del volume roccioso coinvolto. Un fatto che molti a Positano in Costiera amalfitana hanno visto. Questa dei Monti Lattari è forse la frana piu’ grande, ad oggi nota, che si sia verificata nell’Appennino Meridionale. Provvidenzialmente al di sotto, ad inghiottire questi enormi blocchi, c’è il profondissimo vallone che sovrintende alla spiaggia di Arienzo e non un centro abitato. Provate a pensare, solo per un momento, se questo distacco si fosse verificato altrove…

Chi vive in costiera si è rassegnato all’idea dei disagi e soprattutto del rischio che, più o meno coscientemente, si assume quando percorre la 163 per le attività che quotidianamente svolge. Ormai, credo che lo considera il prezzo da pagare per vivere in un posto così bello.