Frana Amalfi , De Luca in diretta parla di Viadotto. Regione Campania sia concreta e dimentichi galleria Minori – Maiori

Amalfi. Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca parla in dietta della problematica della frana di Amalfi. Si parla di un viadotto, dell’uso dei fondi del “Recovery Plan”, finalmente qualcosa di concreto che apprezziamo. L’amministrazione di Daniele Milano davvero sta facendo un ottimo lavoro nell’organizzare il disagio in questo momento, San Biagio, il santo della contrada dove è crollata la frana , ha fatto il miracolo, ma l’altro ieri poteva esserci una tragedia. Non è certo colpa del sindaco di Minori Andrea Reale se qualcuno a Napoli non si è reso conto che la priorità non è una inutile galleria ( a caval donato non si guarda in bocca, sic!) , ma dei tecnici miopi che non vedono le enorme problematiche della sicurezza dei costoni della Costiera amalfitana e di una Statale che è una strada borbonica crollata più di una volta nelgi ultimi anni, Positano rimase in ginocchio per mesi nel 2006 isolata da Piano di Sorrento . Cerchiamo di pensare di più al territorio e a interventi concreti e utili invece di dilapidare inutilmente soldi facendo opere che, fra l’altro, potrebbero mettere a rischio il territorio. Di certo il progetto non lo ha fatto Reale che, come sindaco, non dice di no a finanziamenti sul suo territorio, ma parte da chi alla Regione forse non ha occhi per vedere e pensa a buttare soldi contro la volontà dei cittadini creando ulteriori possibili guai. Un ponte come avvenne a Positano o un viadotto, sentiamo i colleghi di telecolore