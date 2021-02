Frana ad Amalfi, riunione con De Luca: 3 mesi e 3 milioni di euro per il ripristino

Frana ad Amalfi. Questa mattina presso il Genio Civile di Salerno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha coordinato la riunione a cui hanno preso parte il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, e i rappresentanti di Anas e Protezione Civile.

Ecco cosa è emerso. Ci vorranno almeno tre milioni di euro per il ripristino della viabilità sulla statale amalfitana e dell’attraversamento pedonale di via Annunziatella. Oltre poi alla sistemazione dei sottoservizi e del sottostante lungomare. Queste sono le stime relative all’intervento che si dovrà fare. I tempi di realizzazione dell’intervento complessivo per la ricostruzione dei circa 20 metri di stradina pedonale e la messa in sicurezza del costone sarebbero di circa tre mesi. Per rendere tutto più veloce, come già anticipato ieri, De Luca chiede il riconoscimento dello stato di calamità e l’individuazione e la nomina di un commissario. Esattamente come è successo a Genova con il ponte Morandi.

«La Regione ha pagato i lavori di somma urgenza perché il Comune non aveva le risorse necessarie – ha detto De Luca nel corso della diretta facebook di ieri – Abbiamo già fatto una richiesta di stato di calamità. Stiamo intervenendo sul Governo nazionale e sulla protezione civile. In queste ore abbiamo inoltrato una comunicazione per dire che la situazione di Amalfi è di una gravità assoluta, perché qui si blocca la vita di un’intera comunità. Non possiamo avere per mesi una situazione nella quale non può passare un’ambulanza. Chiederemo al Governo anche la nomina di un commissario, perché se andiamo con i tempi ordinari dell’Italia o anche della protezione civile qui tra mesi stiamo ancora a parlare e a discutere. Qui, dobbiamo decidere in poche ore le cose da fare».