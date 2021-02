Frana ad Amalfi, il sopralluogo di Piero De Luca con sindaco e amministratori. Riportiamo di seguito quanto ha scritto Piero De Luca sulla sua pagina Facebook:

Oggi ad Amalfi con il Sindaco Daniele Milano e gli amministratori della Costiera, per un sopralluogo nelle aree della drammatica frana dei giorni scorsi.

La Costiera è oggi divisa in due, provocando disagi enormi per tutti gli abitanti.

Ora è necessario dichiarare lo stato di emergenza e prevedere fondi straordinari per mettere in sicurezza il costone franato e ripristinare subito la viabilità.

Non possiamo permetterci però ritardi nei lavori, che rischierebbero di penalizzare irreparabilmente anche la prossima stagione turistica in questo splendido territorio già duramente provato.

Per questo lavorerò perché si adotti, anche per Amalfi, il c.d. “Modello Genova”, con un Commissario straordinario che intervenga con tempi certi e procedure accelerate.

Faremo tutto il necessario perché la situazione torni alla normalità nel più breve tempo possibile.