Frana ad Amalfi: domani incontro tra il sindaco Milano e Vincenzo De Luca

Costiera amalfitana. Questa mattina l’onorevole Piero De Luca – figlio del governatore della Campania Vincenzo De Luca e del Pd – è arrivato ad Amalfi per un sopralluogo nelle zone interessate dalla frana. Ad accompagnarlo il sindaco di Amalfi Daniele Milano. Come ha spiegato Piero De Luca, è necessario dichiarare lo stato di emergenza per salvare la stagione turistica.

“L’obiettivo adesso è dichiarare quanto prima lo stato d’emergenza per consentire di mettere in sicurezza il costone e ripristinare la viabilità”. Le intenzioni del parlamentare del PD sono anche: “Ripristinare il modello Genova, non possiamo permetterci ritardi. Abbiamo una stagione turistica ormai alle porte. Si deve intervenire per combattere il rischio idrogeologico”.

Domani alle ore 10, invece, si terrà una riunione che vedrà coinvolti i rappresentanti dell’Anas, il sindaco di Amalfi Daniele Milano e il governatore Vincenzo De Luca per pianificare gli interventi necessari per il ripristino della viabilità nel tratto di statale 163 distrutto dalla frana.