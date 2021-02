Frana ad Amalfi: De Luca firma l’ordinanza

Frana ad Amalfi. Arriva l’ordinanza regionale firmata da De Luca, la numero 4 dell’8 febbraio. Oggetto: Disposizioni urgenti conseguenti al crollo della strada statale 163 “Amalfitana” in località Amalfi. Ecco cosa leggiamo.

Con riferimento all’evento franoso verificatosi nel territorio di Amalfi in data 2 febbraio 2021, nelle more della deliberazione dello stato di emergenza nazionale richiesta ai sensi dell’art.24 d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1:

– è preso atto che, per natura ed estensione dell’evento e correlati disagi e rischi, anche sanitari, subiti dalle popolazioni interessate, risulta necessario ed urgente l’intervento coordinato degli enti ed amministrazioni competenti a vario titolo per porre in essere con la massima tempestività le attività finalizzate al pronto ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio attraverso la urgente realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e riapertura della viabilità;

– è formulato indirizzo agli enti ed Amministrazioni a vario titolo competenti all’espletamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dell’area interessata dai Giunta Regionale della Campania Il Presidente crolli di assicurare la massima celerità ed efficacia degli interventi medesimi, tenuto conto dei gravi rischi, anche sanitari, connessi alla temporanea interruzione della viabilità, anche dei mezzi di urgente soccorso;

– è fatto obbligo alla ASL di Salerno, all’AOU Ruggi d’Aragona e alla ASL Napoli 3 Sud, anche di concerto tra loro, di adozione di ogni urgente atto e provvedimento finalizzato alla definizione di modalità organizzative e logistiche idonee ad assicurare le prestazioni ed i servizi sanitari, anche di soccorso urgente, nonchè connesse all’emergenza sanitaria COVID19, alle popolazioni interessate, durante i tempi strettamente indispensabili degli interventi di cui ai precedenti punto 1.1 e;1.2 .

Il presente provvedimento è notificato alle Prefetture di Napoli e Salerno, all’ANCI Campania, al Comune di Amalfi, all’ANAS, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, alla Soprintendenza di Salerno, alla ASL Salerno, alla ASL Napoli 3 Sud e all’AOU Ruggi d’Aragona, è trasmesso alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile per ogni adempimento di competenza ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Clicca qui per consultare l’intera ordinanza