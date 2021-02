Frana ad Amalfi, chiuso un tratto della statale 163: l’ordinanza Anas

CAMPANIA ANAS: A CAUSA DI UNA FRANA, TEMPORANEAMENTE CHIUSO UN TRATTO DELLA STATALE 163 “AMALFITANA”, NEL COMUNE DI AMALFI

Frana proveniente da una stradina comunale a monte della statale

Squadre Anas sul posto

A causa di una frana proveniente da una stradina comunale, si è resa necessaria l’interdizione al transito, in entrambe le direzioni, della statale 163 “Amalfitana” all’altezza del km 29,800, nel comune di Amalfi.

Il movimento franoso si è verificato a monte della statale e il materiale si è riversato sul tratto della 163 e sulla viabilità comunale Lungomare dei Cavalieri ubicata a valle della stessa statale “Amalfitana”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per le prime verifiche tecniche, per avviare le prime operazioni di sgombero del materiale franato sulla sede stradale e per ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di sicurezza del piano viabile e della circolazione.

Al momento i veicoli provenienti da Positano e diretti ad Amalfi vengono deviati sulla ex 366 Agerolina (Valico di Chiunzi), e i veicoli provenienti da Vietri sul Mare o da Maiori in direzione Amalfi vengono deviati sulla viabilità provinciale ex 373 di Ravello