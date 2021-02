Frana a Vietri sul Mare, Piero De Luca: “Mettiamo in sicurezza l’Italia con le nuove risorse europee”.

Il nostro territorio è stato colpito nelle scorse ore da intense precipitazioni che hanno provocato smottamenti e frane in diverse zone della Provincia di Salerno.

Stamattina ho fatto un sopralluogo con gli amministratori locali in uno dei luoghi colpiti nelle ultime ore, la strada che collega Salerno e Vietri sul Mare.

Siamo vicini alle famiglie che hanno subito danni ed ai cittadini per i disagi derivanti dalle inevitabili interruzioni della viabilità.

Ci stiamo attivando per reperire immediatamente le risorse necessarie agli interventi di ripristino e per completare i lavori in tempi rapidissimi.

Dobbiamo però aprire una riflessione più ampia, sul tema urgente della prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico. Non possiamo continuare ad ntervenire solo nell’emergenza.

Nei prossimi mesi dobbiamo utilizzare il massimo delle risorse europee disponibili per avviare una nuova stagione di interventi straordinari a difesa di tutti i territori più fragili del Paese.

Non c’è tempo da perdere. Cogliamo questa occasione storica dei fondi del Next Generation EU per mettere in sicurezza l’Italia.