Frana a Vietri sul Mare: casello di Cava de’ Tirreni aperto a fasce orarie.

A seguito dell’incontro con il Prefetto dei Sindaci di Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare, e della Costiera Amalfitana, tenutosi nella giornata di giovedì 11 febbraio, per le gravi criticità alla circolazione veicolare causate dell’evento franoso del 10 febbraio scorso, che ha interrotto il traffico in via Croce, è stato stipulato un accordo tra il Comune di Cava de’ Tirreni (capofila) e Autostrade Meridionali Spa, con il quale, fino al 26 febbraio prossimo, è stata stabilita l’esenzione del pagamento del pedaggio presso il casello di Cava de’ Tirreni, nei giorni feriali, dalle ore 7 alle ore 10 per i veicoli in direzione sud (Salerno) e dalle ore 16 alle ore 18 per i veicoli provenienti in direzione nord (da Salerno e Vietri sul Mare).

L’accordo prevede una corresponsione da parte dei Comuni di un costo presuntivo di circa 20 mila euro che sarà ripartito tra i Comuni di Salerno, Provincia di Salerno, e i Comuni ci Cava de’ Tirreni, Vietri sul mare e della Costiera Amalfitana in base alla popolazione.

“Ringrazio il Prefetto Russo – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – per l’impegno profuso affinché si arrivasse ad un accordo con la società Autostrada in modo da limitare il disagio ai cittadini, augurandoci che al più presto si ripristini la circolazione a via Croce”.