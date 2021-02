Frana a Vietri: la CGIL scrive al Prefetto di Salerno: “Necessaria mappatura frana”

Pubblichiamo la richiesta che la CGIL di Salerno, unitamente alle categorie dei settori interessati, ha inviato al Prefetto di Salerno, in merito all’ultima pericolosa frana venutasi a registrare poco fa lungo la Statale 18 – Via B. Croce – all’altezza del distributore di carburante M.A.C. già noto per i passati eventi franosi non risolti.

Egr. Sig. Prefetto,

è di poco fa l’ennesima frana sulla statale 18 all’altezza del distributore di benzina della M.A.C. Solo il caso ha voluto che si evitassero danni alle persone, mentre si registrano danni ad alcune auto in transito. Questa frana, dopo quella spaventosa di Amalfi, e le tante che stanno interessando varie arterie della rete stradale provinciale (Ravello, Cava de’ Tirreni, Sapri..) determineranno un blocco della viabilità, con conseguenze disastrose nel trasporto pubblico locale e grave compromissione della mobilità dei cittadini e dei lavoratori, che in ragione della crisi pandemica vivono con drammaticità questa fase. Bisogna intervenire con urgenza! E’ necessaria una mappatura del rischio frane con pieno impiego delle forze della Protezione Civile. E’necessario che l’Università e i dipartimenti interessati vengano compulsati per uno studio reale del dissesto idrogeologico e dei fenomeni esondativi della nostra Provincia. Bisogna dare speranza a territori delle aree interne per non alimentare ulteriormente il fenomeno dello spopolamento. Adesso però si guardi all’urgenza! Vi chiediamo di farvi parte promotore di una richiesta ad “Autostrade” , di aprire e liberalizzare il percorso tra Cava e Salerno e viceversa, essendo evidenti i problemi di ordine pubblico che potrebbero derivare dalla grave situazione venutasi a determinare, nonché di far partire un monitoraggio di quelle aree che già presentano forti rischi e i cui corsi d’acqua potrebbero esondare prevedendo anche controlli ai relativi ponti. La CGIL di Salerno, congiuntamente alle Categorie di Settore più interessate dai fenomeni in questione, Vi chiede di convocare un incontro urgente per una valutazione complessiva della vicenda e l’apertura di un tavolo di confronto, monitoraggio e di analisi utile ad individuare con le Autorità preposte idonee e urgenti soluzioni. Siamo certi che Ella ben capirà lo stato d’animo e di preoccupazione della nostra Organizzazione e le motivazioni generali e di fondo che spingono ad avanzare la richiesta che precede.

In attesa distinti saluti.