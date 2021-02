Frana a Ravello, transenna blocca il transito. Positanonews sul posto

Ravello. Positanonews sul posto dove ieri c’è stata la frana nella frazione di Casa Rossa. Come si può ben vedere, la strada è crollata. Adesso c’è una transenna a bloccare il transito pedonale e veicolare. Il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, ha contattato in maniera solerte il sindaco di Minori, Andrea Reale, per iniziare i lavori.

In stretta sinergia con il Comune di Minori rappresentato dal vice sindaco Sergio Bonito, presente sui luoghi per alcune ore, abbiamo contatto il Vice Presidente della Regione Campania avv. Bonavitacola nonché il dirigente della Protezione Civile, dott. Italo Giulivo e la dott.ssa Campobasso Claudia, i quali nell’assicurarci il dovuto sostegno, hanno disposto che nella mattinata di domani 11 c.m., saranno presenti in loco i tecniciper definire gli interventi a farsi in via di somma urgenza per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza della zona a valle interessata dal crollo. – ha comunicato ieri il sindaco Di Martino.

Foto e video di Valeria Civale.