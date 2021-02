Frana a Ravello: sopralluogo dei vigili del fuoco con elicottero

Frana a Ravello, asfalto danneggiato a Casa Rossa: strada chiusa. I vigili del fuoco stanno facendo un sopralluogo in elicottero, come si può vedere nel video di Positanonews.

Continuano i danni in Costiera Amalfitana a causa del maltempo. Come ben sappiamo, infatti, si tratta di un territorio molto fragile, il quale, soprattutto in questi periodi di forte pioggia, sono più esposti al rischio idrogeologico. Dopo il terribile episodio ad Amalfi, questa mattina gli abitanti di Casa Rossa, frazione di Ravello, hanno potuto constatare che l’asfalto è stato talmente danneggiato da risultare spaccato a metà.

La fortuna ha voluto che, proprio a causa dei danni rilevati questa mattina di mercoledì 10 febbraio 2021, la strada fosse già sotto controllo e chiusa, così la frana non ha coinvolto alcuna persona.

Il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, poco fa ha detto di aver “Contattato direttamente il responsabile della Protezione Civile, il dottor Giulivo. Assai probabile che nel pomeriggio verranno i tecnici per predisporre gli atti di intervento di somma urgente”.