Frana a Ravello, Di Martino: «Ricostruire? Difficile e costoso»

L’evento franoso ha causato anche il crollo di buona parte della strada interpoderale che consentiva ai cittadini di spostarsi. La circolazione, sia veicolare che pedonale, è stata immediatamente interdetta, probabilmente la situazione è destinata a permanere ancora per diverso tempo. «Purtroppo la situazione è peggiore di quella che si pensava, sono venuti i tecnici del Genio Civile che hanno messo a disposizione i dipendenti e anche l’aspetto economico va curato perché la somma necessaria sarà ingente – sottolinea Di Martino – Per gli interventi di somma urgenza ci sono dei fondi a disposizione mentre c’è bisogno di una progettazione analitica per mettere in sicurezza tutta l’area quindi ci sono due passaggi da verificare».

L’area interessata dalla frana sarà al centro di un intervento, che ci si augura possa essere messo in campo nel più breve tempo possibile, per la messa in sicurezza. Decisamente più laborioso, invece, l’operazione di ricostruzione della strada che richiederà un progettazione più lunga. In tal senso il sindaco Di Martino ha annunciato che chiederà un tavolo tecnico con il governatore