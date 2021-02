Folgore Massa, Marcello Miccio ce l’ha fatta: è stato eletto nel nuovo Comitato Provinciale della FIPAV

La Folgore Massa ha sostenuto la candidatura di Marcello Miccio, già collaboratore e rappresentante federale in ambito Beach Volley, per l’elezione del nuovo Comitato Provinciale della FIPAV e partecipa alla realizzazione dell’obiettivo del ragazzo: “Complimenti per l’elezione al nostro Marcello Miccio ed auguri al presidente Menna ed a tutta la squadra del Comitato neo-eletto”.