Fiocchi di neve sulla spiaggia di Positano , un San Valentino in bellezza. In Costiera amalfitana temperature gelide e nelle zone alte della Costa d’ Amalfi ghiaccio e neve. Video di Giuseppe Di Martino .

Neve e gelo siberiano a Salerno, Napoli e in Campania con nevicate anche al livello del mare, dopo quelle che hanno colpito l’Irpinia, con le province di Avellino e Benevento in difficoltà

Ricordiamo che c’è l’allerta meteo e che i l 14 febbraio, il giorno di San Valentino che dovrebbe essere la giornata più fredda dell’anno (minime sui -2 o -3).

Il freddo dovrebbe accompagnare le giornate fino alle prime ore del mattino del 17 febbraio, quando poi le temperature riprenderanno via via a salire, accompagnate anche da cielo sereno o poco nuvoloso.

Questo è stato un San Valentino in bellezza, dopo una domenica di sole, che ha fatto riempire tutti gli alberghi e ristoranti aperti a Positano

Per mangiare c’era l’imbarazzo della scelta : dalla Cambusa in spiaggia, al Grottino, alla Taverna del Leone a Laurito , il Mediterraneo a Fornillo , Donna Rosa e La Tagliata a Montepertuso , con i bar Il Pertuso, Bar Internazionale, Bar Paradise, Blu Bar , forse a febbraio non ci sono mai stati tanti già aperti .

Un momento di pausa dalle ansie del Covid, con le attività aperte in sicurezza, una giornata bella di sole che finisce con i fiocchi di neve, quel bianco che a volte è arrivato a coprire anche la spiaggia, un momento di serenità dopo tante angosce.

All’ingresso del paese una installazione fissa con foto simboliche sull’amore e anche una proiezione che richiama il romanticismo della nostra Città, un bell’auspicio per questa stagione, ma anche un buon veicolo di comunicazione , queste foto , come tante, fanno il giro del mondo.