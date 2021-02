Una buona Cavese, ultima in classifica, guadagna un pari con il Bari, secondo in classifica! La squadra di Campilongo passa in vantaggio al ’44 con Bubas ma al 77′ replica D’Ursi per i padroni di casa che, nel finale, rischiano anche di perdere. La traversa ha infatti respinto una punizione di Matera nei minuti di recupero. Profonda crisi per i pugliesi e, a fine gara, arriva il comunicato della società: “SSC Bari comunica che a partire da questa sera, e fino a data da destinarsi, la squadra sarà in ritiro”. In conferenza, invece, Campilongo si complimenta con i suoi: È normale venire a Bari e soffrire dopo un primo tempo fatto benissimo, poi il secondo tempo il Bari ci ha fatto solo un tiro in porta e ci ha fatto gol, invece noi abbiamo preso la traversa, abbiamo avuto l’azione con Calderini. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché ci siamo venuti a giocare la partita a viso aperto con tre attaccanti e fino a quando i nostri attaccanti sono stati bene fisicamente li abbiamo messi sotto. Abbiamo creato tanto, l’azione del gol bellissima, Bubas è stato straordinario sia nello stop che nell’esecuzione. Nel secondo tempo l’energia comincia a venire meno, c’è lo stress, la stanchezza della partita di domenica, sono contentissimo di aver fatto questo grande risultato”.

Bari-Cavese 1-1 BARI (3-4-3): Frattali, Sabbione, Minelli (68′ Citro), Di Cesare, Ciofani, Maita (55′ Bianco), De Risio (80′ Lollo), Rolando (55′ Sarzi), Marras, Candellone, D’Ursi. A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Celiento. All. Auteri CAVESE (3-4-1-2): Kucich; Lancini, De Franco, Matino (83′ Marzupio) ; Natalucci, Montaperto (63′ Scoppa) Matera, Ricchi (74′ Semeraro); Lulli (74′ De Marco); Bubas, Gerardi (83′ Calderini). A disp.: Russo, De Marco, Favasuli, De Rosa, Gatto, Nunziante, Pompetti, Senesi. All. Campilongo Arbitro: Delrio di Reggio Emilia

Marcatori: 44′ Bubas (C), 72′ D’Ursi (B)

Note – ammoniti Lulli, Lancini, Gerardi (C), Marras, Di Cesare, Ciofani (B)