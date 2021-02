Fico chiude mandato, nessuna intesa

Roberto Fico al Quirinale da Mattarella dopo il mandato esplorativo.

Si è concluso senza intesa, il tavolo sul programma di governo . Roberto Fico è salito al Quirinale e ha riferito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’impossibilità di formare una maggioranza. Mattarella ha dichiarato la duplice possibilità che si andrà ad aprire: o la formazione di un nuovo governo subito o si va al voto anticipato.

Matteo Renzi sul suo profilo Facebook ha scritto: “Bonafede, Mes, scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato“. Per il Pd si tratta di una “rottura incomprensibile”, M5s e LeU evocano il ricorso a elezioni anticipate. Mattarella chiedeva continuità d’azione per i ministeri cui fanno capo crisi sanitaria e Recovery.