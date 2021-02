Festa del Gatto. ENPA “Fondamentali durante la Pandemia” Il 17 febbraio si celebra la Giornata nazionale del gatto. Per l’occasione, l’Ente Nazionale Protezione Animali ha reso omaggio a un animale da sempre fondamentale nella storia dell’uomo e che ormai è sempre più presente nelle nostre case. “Ai gatti vanno doppi auguri perché ci hanno tenuto compagnia e dato conforto due volte in più di quello che fanno abitualmente”, ha detto Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa riferendosi al ruolo di questi animali durante la pandemia.

“Lo scorso anno – ha aggiunto Rocchi – solamente la nostra associazione ha dato in adozione 9.500 gatti, il 15% in più rispetto allo scorso anno. L’Enpa da sempre si adopera per proteggere e accudire questo incredibile animale. Sono oltre 10mila i gatti che abbiamo sterilizzato, più di 2mila i soccorsi, 5mila quelli che abbiamo ospitato nelle nostre strutture e 2mila gli interventi chirurgici che abbiamo effettuato”.

Insomma i gatti sono stati utili e di compagnia, e conforto, anche durante il lockdown per il coronavirus Covid – 19. Non abbandoniamoli…