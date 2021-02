Fase 2 delle vaccinazioni anticovid-19: ecco tutte le informazioni

E’ cominciata la fase 2 delle vaccinazioni anticovid-19, ecco le categorie e dove prenotarsi.

PRENOTAZIONI SU prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

CATEGORIA 1- SOGGETTI VULNERABILI DI QUALSIASI ETA’ OLTRE I 16 ANNI

CATEGORIA 2- ETA’ 75-79

CATEGORIA 3- ETA’ 70-74

CATEGORIA 4- ETA’ 16-69 ANNI CON RISCHIO CLINICO AUMENTATO

CATEGORIA 5- ETA’ 55-69 ANNI SENZA RISCHIO CLINICO

CATEGORIA 6- ETA’ 16-54 ANNI (PRIORITA’ A PERSON.SCOLASTICO, MILITARI

LA GERARCHIA DI PRIORITÀ TRA LE CATEGORIE SUCCESSIVE ALLA FASE 1 DELPIANO NAZIONALE DI VACCINAZIONE

Sulla base dei criteri già indicati, è stato pertanto definito il seguente ordine di priorità:

CATEGORIA 1. LE PERSONE ESTREMAMENTE VULNERABILI

Categoria 1. Le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d’organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevate di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19, a partire dai 16 anni di età*;

Nel definire i gruppi a cui dare priorità nella campagna di vaccinazione si è tenuto conto, anche attraverso un confronto con società scientifiche di riferimento, innanzitutto della particolare fragilità di alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata a COVID-19 per danno d’organo preesistente o compromessa capacità di risposta immunitaria a SARS-CoV-2.

Di conseguenza la prima categoria in ordine di priorità della seconda fase di vaccinazione sarà quella delle persone estremamente vulnerabili.

Tale categoria è definita dall’insieme dei pazienti affetti dalle patologie sotto riportate indipendentemente dall’età (tabella 2).

Al momento però ecco quello che appare:

Categoria 2 : Le persone di età compresa tra 75 e 79 anni;

: Le persone di età compresa tra 75 e 79 anni; Categoria 3 : Le persone di età compresa tra i 70 e i 74 anni;

: Le persone di età compresa tra i 70 e i 74 anni; Categoria 4 : Le persone con aumentato rischio clinico se infettate da SARS-CoV-2 a partire dai 16 anni di età fino ai 69 anni di età*;

: Le persone con aumentato rischio clinico se infettate da SARS-CoV-2 a partire dai 16 anni di età fino ai 69 anni di età*; Categoria 5 : Le persone di età compresa tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico;

: Le persone di età compresa tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico; Categoria 6: Le persone di età compresa tra i 18 e 54 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico. (PRIORITA’ A PERSON.SCOLASTICO, MILITARI)

*per i soggetti di 16 e 17 anni di età l’unico vaccino attualmente indicato è Comirnaty (Pfizer-Biontech)