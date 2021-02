eSerieD, Pareggio amaro per i player rossoneri, nel posticipo della ventiduesima giornata del campionato di eSerieD, che non riescono ad andare oltre il pari. La gara contro il Mestre termina 1-1. I veneti erano reduci dalla sconfitta contro il Bergamo mentre i costieri erano impegnati al riscatto per sperare di arrivare ai playoff. Nel match di ieri sera al vantaggio dei veneti risponde Giovanni Attardi. Prossimo impegno lunedì 08 febbraio 2021, alle ore 21.30 contro il Varese.