Ente idrico campano: il presidente Luca Macolo si congratula con i nuovi eletti

Elezioni Comitato Esecutivo EIC, le congratulazioni del Presidente Luca Mascolo ai nuovi eletti: «Al lavoro per il bene del territorio».

All’indomani delle elezioni di venerdì 29 gennaio per la sostituzione di Giuseppe Capone e Vincenzo Esposito, i 2 rappresentanti decaduti del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano nel Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano, il presidente dell’EIC Luca Mascolo ha voluto congratularsi con i nuovi eletti, i sindaci dei comuni di Nocera Inferiore Manlio Torquato e di Torre del Greco Giovanni Palomba, che resteranno in carica fino al 31 dicembre 2021.

«Le elezioni sono la festa della democrazia. Ai nuovi rappresentanti del Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano nel Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano vanno le mie più sentite congratulazioni. Proprio in questo territorio siamo impegnati nella risoluzione di criticità che durano da troppo tempo come quella del risanamento del bacino idrografico del Sarno. Torniamo dunque al lavoro con ancora maggiore determinazione e la certezza di tagliarei traguardi ambiziosi che ci siamo prefissati per un ambiente sano e un mare pulito».