Emergenza Napoli, lungo stop per Manolas

Lungo stop per Manolas: questo è il referto comunicato stamane dalla SSC Napoli a seguito degli esami effettuati sul difensore. Il N44 azzurro dunque salterà impegni importanti come il match di ritorno della Coppa Italia contro l’Atalanta, quello in campionato contro la Juve e la ripartenza in Europa League contro il Granada. Il Napoli, già menomato di Koulibaly a causa del Covid, perderà un’ulteriore pedina nel campo difensivo. “Kostas Manolas, sostituito nel match di Marassi contro il Genoa, si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, presso la clinica Pineta Grande, che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane. Il difensore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.