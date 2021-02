Emergenza frane, Piero De Luca: “È tempo di interventi straordinari”

Emergenza frane in Campania. Piero De Luca (Pd): “È tempo di interventi straordinari per la messa in sicurezza del territorio”.

“Il nostro territorio è stato martoriato nelle scorse ore da intense precipitazioni che hanno provocato smottamenti e frane in diverse zone della città e della provincia”. Così in una nota l’onorevole Piero De Luca.

“Siamo vicini alle famiglie che hanno subito danni alle abitazioni ed ai cittadini per i disagi derivanti dalle inevitabili interruzioni della viabilità. Dobbiamo però aprire una grande riflessione nel Paese. Ci troviamo di fronte ad uno scenario complesso che riporta in primo piano il tema urgente della prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico – spiega il deputato Dem.

Non c’è tempo da perdere. È necessario mettere in campo interventi straordinari per una grande azione nazionale di tutela e messa in sicurezza di tutto il territorio italiano – conclude Piero De Luca.