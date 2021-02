Elisabetta Gregoraci compie 41 anni! Tutte le curiosità

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato ieri il suo quarantunesimo compleanno, con l’amore del figlio Nathan Falco, 11 anni a marzo, avuto dall’ex marito Flavio Briatore, 70 anni. Di recente la conduttrice aveva condiviso su Instagram una dolcissima dedica al figlio: “Il tempo passato con te è quello più prezioso che c’è, quello che mi scalda il cuore e mi riempie di amore. Sei il mio ometto speciale e ti amo più di ogni altra cosa”, aveva scritto Elisabetta a corredo di un tenero scatto con Nathan Falco.

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Lo scorso dicembre, dopo la notizia del prolungamento della trasmissione, che terminerà il primo marzo, la showgirl aveva deciso di abbandonare definitivamente il programma per passare il Natale con il figlio. Uscita dalla casa del GF Vip, Elisabetta Gregoraci aveva potuto riabbracciare Nathan Falco dopo tre mesi di lontananza e, tramite il suo staff, aveva condiviso su Instagram uno scatto di un tenero abbraccio con il figlio.

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato, in provincia di Catanzaro, l’8 febbraio del 1980. L’adolescenza di Elisabetta e della sorella minore Marzia, 39 anni, è stata profondamente segnata dalla prematura scomparsa della madre Melina, a causa di un tumore, e le sorelle erano cresciute con il padre Mario, istruttore di karate.

La showgirl, ospite a Verissimo con la sorella Marzia lo scorso 30 gennaio, ricordando la madre, aveva raccontato per la prima volta un problema di salute che l’aveva colpita qualche settimana prima: “Il mio ginecologo, grazie a una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero. Lì per lì mi sono un po’ spaventata, ricordando il percorso di malattia di mia mamma, ma il ginecologo mi ha tranquillizzata. Fortunatamente sto benissimo. L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è molto importante”.

Parlando della malattia della madre la showgirl aveva raccontato: “A 14 anni arriva questa bruttissima notizia; da lì è cambiata la nostra vita. Abbiamo iniziato a frequentare gli ospedali, a prenderci cura di lei in ogni modo. Questo calvario è durato tantissimi anni. Non l’abbiamo lasciata un secondo, abbiamo cercato di curarla al meglio. Ho vissuto questa brutta esperienza in simbiosi con mia sorella”. E commossa aveva concluso: “Io la sento sempre vicina mamma”. “Rifarei tutto quello che ho fatto, perché per una mamma si fa tutto”, le aveva fatto eco la sorella Marzia.

Elisabetta Gregoraci, parlando della sua adolescenza con la sorella Marzia, aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Io ero quella più peperina, prendevo sempre una spazzola, mi mettevo davanti alla tv e cominciavo a parlare perché volevo condurre, volevo fare televisione; ho avuto questo sogno nel cassetto da quando ero bambina. Marzia era più riflessiva e bacchettona, ma tra noi c’è stata sempre molta complicità”.

Parlando del padre Mario, che aveva inviato a Elisabetta e Marzia un dolcissimo videomessaggio, la showgirl aveva raccontato: “Anche papà ha avuto un tumore ed è stato operato, ora sta benissimo ma con il Covid bisogna stare più attenti, perché ha le difese immunitarie più basse”. E sull’amicizia nata al GF Vip con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta aveva detto: “La nostra amicizia è stata molto bella, è stata un’amicizia pura e vera”.

Elisabetta Gregoraci aveva intrapreso la carriera di modella da giovanissima, e nel 1997, dopo essere stata eletta Miss Calabria, aveva preso parte alle finali nazionali di Miss Italia, dove aveva vinto il titolo di Miss Sorriso. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria nel 1998, Elisabetta si trasferì a Roma per studiare danza moderna e avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Nei primi anni duemila, Elisabetta Gregoraci era approdata alla conduzione televisiva; tra il 2005 ed il 2006 aveva condotto il rotocalco Sipario di Rete 4, per poi partecipare a numerosi programmi quali Buona Domenica, Celebrity Bisturi, Baila!, Made in Sud e Battiti Live.

Elisabetta nella sua carriera ha vestito anche i panni di attrice, recitando in numerosi film, tra i quali Il cielo in una stanza, My Father Jack, Mata Hari e Aspromonte – La terra degli ultimi. Elisabetta Gregoraci ha interpretato diversi ruoli anche in numerose serie tv, tra le quali Le ragazze di Piazza di Spagna, Il Mammo e Fratelli Benvenuti.

Nel 2005 Elisabetta Gregoraci ha conosciuto Flavio Briatore, con il quale aveva iniziato un’intensa storia d’amore l’anno successivo. La coppia era convolata a nozze nel 2008 e il 18 marzo del 2010 era nato il loro primogenito, Nathan Falco. La coppia, dopo un periodo di crisi, a dicembre del 2017 aveva annunciato la fine del loro matrimonio, alla quale era seguita una separazione consensuale.

Parlando d’amore Elisabetta aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Sono sempre single. Non c’è stato un ritorno di fiamma con Flavio Briatore, come hanno scritto. Io e lui abbiamo un bellissimo rapporto, io ci sono per lui e lui c’è per me”.

Elisabetta Gregoraci, ospite a Verissimo anche lo scorso dicembre, per la sua prima intervista dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, aveva dichiarato: “Dopo quest’esperienza mi sento diversa, tre mesi sono tantissimi, mi sento più forte di prima. Sono una donna e una mamma che combatte. Per me è stata comunque una dura prova. L’amore che ho sentito appena uscita, oggi mi sta dando la forza per andare avanti”.