Elezioni comunali a Piano di Sorrento e Vico Equense: c’è l’ipotesi di rinviarle in autunno

Penisola sorrentina. La primavera si avvicina e con essa anche la nuova tornata elettorale che dovrebbe tenersi proprio nel pieno della stagione. Al voto insieme a grandi città come Milano, Roma e la nostra Napoli anche comuni più piccoli come Vico Equense e Piano di Sorrento in Penisola sorrentina e Cetara, Conca dei Marini, Praiano e Ravello in Costa d’Amalfi.

Nulla però è detto. Infatti le prossime elezioni amministrative potrebbero essere rinviate in autunno proprio come è avvenuto a settembre. Come si legge su Italia Oggi, il tema è uno dei dossier più caldi sul tavolo di palazzo Chigi: quello del rinvio o meno elezioni comunali. Parliamo delle più importanti città italiane a cominciare dalla capitale Roma. Poi Milano, Napoli, Torino, Bologna.

Sarà inevitabile per il governo prendere posizione al più presto. Il tema è se procedere con elezioni a maggio, cioè a scadenza naturale oppure se rinviare tutto a dopo l’estate, settembre (qualcuno dice che ci sarebbe già la data, quella del 19) o forse ottobre.

Il Quirinale, in particolare, vedrebbe di buon occhio questa seconda opzione spiega chi ha avuto modo di sondare gli umori del Colle: «Sarebbe impensabile aprire i comizi elettorali in piena pandemia con il rischio di creare seri problemi alla lotta al Covid e alle vaccinazioni che già vanno a rilento» il refrain. Anche il governo, stando alle prime indiscrezioni propenderebbe per la «linea Colle» ma ancora non ci sono decisioni ufficiali in tal senso.

I partiti premono affinché una decisione venga presa il prima possibile: fa molta differenza sapere se hanno ancora qualche mese di tempo per chiudere le candidature oppure no. Candidature che in molte città a cominciare dalla capitale sono in alto mare: a Roma per esempio i Dem vorrebbero candidare l’ex ministro dell’economia Roberto Gualtieri che da par suo avrebbe già dato un ok di massima (ed è molto gradito a Caltagirone, l’influente editore del Messaggero) ma la Raggi non ne vuole sapere di farsi da parte: da tempo ha già messo a punto persino le linee strategiche della campagna elettorale.