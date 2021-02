Eav: screening a tutto il personale

Eav: Screening tampone antigenico rapido di tutto il personale.

In relazione alla fase di mutamento del virus SARS Cov2, la Regione Campania, ha avviato una ulteriore fase di screening atta a monitorare l’andamento epidemiologico anche nello specifico settore del Trasporto Pubblico Locale.

Per questo obiettivo sono stati conferiti ad EAV circa 3000 tamponi antigenici rapidi, in grado di rilevare l’eventuale presenza di virus SARS-CoV2. Tutto il personale in forza, su base volontaria, sarà invitato all’effettuazione del tampone antigenico rapido di cui all’oggetto.