Eav: programmato uno sciopero per il 1° marzo. Lunedì 1 marzo 2021 le OO. SS. OR.S.A, FILT-CGIL, UILTRASPORTI, FIT-CISL, UGL-FNA, F.A.I.S.A. CONF.A.I.L. hanno proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 19:00 alle 23:00 con le seguenti motivazioni:

OR.S.A: organizzazione lavoro “ufficio zone”; corsi aziendali; parcheggi aziendali e posti auto.

FIT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL-FNA: attuazione accordo premio di risultato Operatori di Esercizio; modalità lavoro agile; premio di risultato manutenzione rotabile; aspetti professionali capo stazione; selezione dirigenti Centrali trazione.

FIT-CISL: attuazione accordo premio di risultato Operatori di Esercizio

FAISA CONF.A.I.L.:modalità lavoro agile relativamente all’ erogazione del buono pasto; mantenimento dell’accordo componenti degli uffici distribuzione turni “centralizzata”.

Di seguito gli orari delle ultime partenze prima dell’inizio dello sciopero:

Linee Flegree – Cumana – Da Montesanto per Torregaveta alle 17:41 ed alle 19:01 limitato a Fuorigrotta, da Torregaveta per Montesanto alle 17:54 ed alle 18:34 limitato a Fuorigrotta.

Linee Flegree – Circumflegrea – Da Montesanto per Licola alle 17:12 ed alle 17:36 limitato a Quarto, da Licola per Montesanto alle 18:20.

Linee Vesuviane – Partenze da Napoli per Sorrento alle 18:32, per Sarno alle 18:32, per Baiano alle 18:48, per Poggiomarino alle 18:54, per San Giorgio via CD 18:32. Partenze per Napoli da Sorrento alle 18:55, da Sarno alle 18:49, da Baiano alle 18:02, da Poggiomarino alle 18:57, da San Giorgio alle 18:49.

Linea Napoli Benevento – da Napoli per Benevento alle 18:00, da Benevento verso Napoli alle 17:41. Sono comunque garantiti il treno da Napoli per Benevento Appia delle 21:23 ed il treno delle 18:49 da Benevento per Napoli.

Linea Napoli Piedimonte Matese – da Napoli per Piedimonte delle 18: 25 e da Piedimonte delle 18:45. È garantito il treno delle 20:30 da Napoli per Piedimonte.

Linea metropolitana Piscinola Aversa – Il servizio non subirà turbative in quanto lo sciopero coincide con la fascia di garanzia.

Linee automobilistiche – Il servizio non è garantito in questa fascia oraria. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero