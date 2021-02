Eav: altri 15 autobus impegnati nel Piano straordinario per gli studenti

Eav. Da domani ulteriori 15 autobus saranno utilizzati nell’ambito del Piano straordinario di accompagnamento agli studenti. I bus saranno operativi sul percorso Pianura – via Montagna Spaccata – Trencia – via Epomeo – Soccavo – raccordo tangenziale Vomero – tangenziale – uscita Capodimonte – Santa Teresa – Museo – via Broggia – via Costantinopoli – Museo e ritorno.

In particolare 9 bus partiranno dalla Stazione di Pianura della Circumflegrea, dalle 6:30 alle 15:00 con una frequenza di circa 15 minuti. Altri 6 autobus, sullo stesso percorso, rafforzeranno il servizio dalle 11:00 fino alle 20:00. Il servizio sarà effettuato in via sperimentale fino a sabato prossimo. In seguito l’azienda ne valuterà l’efficacia e l’eventuale continuazione nelle prossime settimane.