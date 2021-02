Duomo di Amalfi: quasi terminati i lavori di restauro alla facciata

Amalfi. Finalmente una bella notizia per la cittadina colpita da una terribile frana. I lavori di restauro al Duomo di Amalfi sono infatti giunti al termine. Sono iniziati lo scorso anno le operazioni di restauro della facciata e del campanile maiolicato della Cattedrale dedicata a Sant’Andrea Apostolo, patrono di Amalfi, sede vescovile dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni, che domina la piazza centrale della città. A dirigere i lavori la Soprintendenza di Salerno.

Ieri è cominciato lo smontaggio dei teloni e presto dovrebbe esserci un sopralluogo per determinare la conclusione dei lavori ed eventuali ritocchi. I lavori di restauro conservativo erano oramai improrogabili poiché la facciata del Duomo, così come la torre campanaria, erano segnati dal tempo e dagli agenti atmosferici che lentamente ne avevano alterato la bellezza originaria. La facciata attuale è neomoresca, con influenze neogotiche, ed è stata costruita nel XIX secolo da Errico Alvino coadiuvato da un’élite di architetti; la riedificazione è avvenuta dopo il crollo di un tratto del coronamento della facciata, in cattivo stato di conservazione, verificatosi il 24 dicembre 1861 sotto l’azione di un forte vento.