Dramma a Salerno ieri, giovane di 30 anni trovato senza vita . Il corpo senza vita di un 30enne è stato ritrovato in un’abitazione a Matierno. Non è chiara la causa che ha portato al decesso del giovane. Sull’episodio indaga la Polizia di Salerno.

Presumibimente l’uomo è deceduto, per un improvviso malore. Sarà l’autopsia a chiarire se il decesso è stato causato da altre cause.