Draghi sulla scuola: calendario prolungato fino a giugno e altre ipotesi

Mario Draghi sul tema scuola: prolungamento a giugno e tutte le ipotesi per cambiare il calendario. I presidi cauti sul prolungamento delle lezioni fino a fine giugno: complicato intervenire ora. Tagliare le vacanze di Pasqua? Il nodo degli esami di Maturità e il ritorno anticipato a settembre.

Come si legge sul Corriere della Sera, Mario Draghi avrebbe già palesato l’intenzione di modifiche al calendario scolastico e di recupero dei mesi persi con l’emergenza pandemia. Se il prolungamento sarà fino a fine giugno, non ci dovrebbero essere problemi particolari con gli insegnanti che sono a disposizione fino alla fine del mese per scrutini e incombenze varie, anche se i sindacati sono contrari a cambiare il calendario.

Per le modifiche del calendario sarebbero, invece, diversi i problemi da superare. Di certo, però sarà una questione sulla quale nelle prossime settimane, una volta formato il nuovo Governo, il parlamento lavorerà. «Il presidente Draghi ci ha detto che bisogna investire e con i ristori evitare contributi a fondo perduto», ha spiegato Manfred Schullian, presidente del gruppo Misto, dopo l’incontro con il premier incaricato.

Restiamo in attesa di tutti gli aggiornamenti-