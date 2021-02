Draghi al Senato: “Mai così emozionato”

Questa mattina alle 10, Mario Draghi, eletto nuovo presidente del Consiglio, ha fatto il suo ingresso a Palazzo Madama per l’atteso discorso al Senato.

Dopo aver ringraziato, Draghi specifica che il suo primo obbiettivo sarà :” combattere con ogni mezzo la pandemia, una trincea dove combattiamo tutti insieme, il virus è nemico di tutti ed è nel commosso ricordo di chi non c’è più che cresce il nostro impegno”.

E per concludere, prima di iniziare a presentare il suo programma, aggiunge : ” nel ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica per l’onore dell’incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia “.

Nel suo lungo discorso Draghi ha voluto ringraziare Giuseppe Conte che viene acclamato con applausi e urla.” ringrazio altresì il mio predecessore Giuseppe Conte che ha affrontato una situazione di emergenza sanitaria e economica come mai era accaduto dall’unità d’Italia”.

Progetto alternanza con Positanonews

Giorgia Coppola e Luigi Castiello 3i